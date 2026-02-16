В Пензе прокуратура начала проверку по факту обрушения балкона многоквартирного дома Происшествия

Пенза, 16 февраля 2026. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы начала проверку по факту обрушения балкона многоквартирного дома №43 на улице Ленина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что в ночь с 15 на 16 февраля в многоквартирном жилом доме №43 по улице Ленина произошло обрушение балкона 4 этажа», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что жильцами дома 1961 года постройки реализуется непосредственный способ управления, с целью содержания общего имущества заключен договор с ООО «Комплексное обслуживание домов».

«В ходе ранее проведенной проверки прокуратурой района выявлялись нарушения, связанные с ненадлежащей очисткой от снега и наледи общего имущества дома, в связи с чем 4 февраля 2026 года руководителю обслуживающей организации внесено представление. Обществом проведены работы по устранению наледи с кровли», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка реализации выбранного способа управления, а также действиям или бездействию лиц, ответственных за своевременность и полноту работ по содержанию и ремонту общего имущества.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер необходимых прокурорского реагирования», — подчеркивается в пресс-релизе.