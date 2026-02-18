Олег Мельниченко поручил активнее работать над повышением туристической привлекательности муниципальных образований Общество

Пенза, 18 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства поручил активнее работать над повышением туристической привлекательности муниципальных образований.

Фото: Pnzreg.ru

«Указал на необходимость активнее работать над повышением туристической привлекательности наших муниципалитетов. В прошлом году Пензенская область вошла в число регионов, где введен туристический налог. По итогам 2025 года в муниципальные бюджеты поступило порядка 35 млн. рублей», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 17 февраля.

Он отметил, что Пенза направила свои средства на благоустройство сквера в центре города, развитие туристского информационного центра и сайта «Туризм в Пензе», приобретение аппаратуры для экскурсоводов.

«Чем выше уровень туристской инфраструктуры, тем активнее идет пополнение бюджета, что открывает новые возможности для дальнейшего развития наших населенных пунктов», — подчеркнул Олег Мельниченко.