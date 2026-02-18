20:27:10 Среда, 18 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поручил активнее работать над повышением туристической привлекательности муниципальных образований

09:38 | 18.02.2026 | Общество

Печать

Пенза, 18 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства поручил активнее работать над повышением туристической привлекательности муниципальных образований.

Олег Мельниченко поручил активнее работать над повышением туристической привлекательности муниципальных образований

Фото: Pnzreg.ru

«Указал на необходимость активнее работать над повышением туристической привлекательности наших муниципалитетов. В прошлом году Пензенская область вошла в число регионов, где введен туристический налог. По итогам 2025 года в муниципальные бюджеты поступило порядка 35 млн. рублей», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 17 февраля.

Он отметил, что Пенза направила свои средства на благоустройство сквера в центре города, развитие туристского информационного центра и сайта «Туризм в Пензе», приобретение аппаратуры для экскурсоводов.

«Чем выше уровень туристской инфраструктуры, тем активнее идет пополнение бюджета, что открывает новые возможности для дальнейшего развития наших населенных пунктов», — подчеркнул Олег Мельниченко.


Читайте также
Житель Пензы получил условный срок за кражу 60 тыс. металлических крышек для консервирования В Степановке огонь уничтожил садовый дом
При пожаре на улице Бекешской в Пензе пострадал пожилой мужчина Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 280 часов обязательных работ и лишился автомобиля
В Пензе прокуратура проводит проверку по факту инцидента с куполом «Золотой шайбы» В Сердобском районе мужчина ударил сожительницу газовым ключом по голове, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама