15:45:59 Воскресенье, 15 февраля
ПензГТУ и ПГУ получили право открыть очные площадки «ТехноГТО» — губернатор

13:30 | 15.02.2026 | Образование

Пенза, 15 февраля 2026. PenzaNews. Пензенский государственный технологический университет и Пензенский государственный университет получили право открыть в 2026 году очные площадки «ТехноГТО». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

ПензГТУ и ПГУ получили право открыть очные площадки «ТехноГТО» — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Два наших вуза — ПГУ и ПензГТУ — первыми в регионе получили право открыть в этом году очные площадки «ТехноГТО». Это комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности применять знания в решении повседневных задач. Направления — кибербезопасность, использование искусственного интеллекта, космические технологии, электроника, цифровая навигация и другие. Задания приближены к реальным жизненным ситуациям: от настройки безопасного интернета до ведения социальных сетей», — написал он в своем Telegram-канале в воскресенье, 15 февраля.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что значки «ТехноГТО» позволят школьникам получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

«Проект реализуется в рамках национальной технологической олимпиады кружковым движением национальной технологической инициативы совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке «Движения первых» и НИУ ВШЭ», — уточнил глава региона.


