Жительница Пензенской области подозревается в неправомерном обороте средств платежей Криминал

Пенза, 16 февраля 2026. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жительницы региона, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

«Установлено, что злоумышленница незаконно осуществляла прием денежных средств на неправомерно оформленные банковские карты и дальнейшее их обналичивание», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ возбуждено УМВД России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в пресс-релизе.