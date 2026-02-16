17:56:07 Понедельник, 16 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензенской области подозревается в неправомерном обороте средств платежей

16:14 | 16.02.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 16 февраля 2026. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жительницы региона, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Жительница Пензенской области подозревается в неправомерном обороте средств платежей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленница незаконно осуществляла прием денежных средств на неправомерно оформленные банковские карты и дальнейшее их обналичивание», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ возбуждено УМВД России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в пресс-релизе.


Читайте также
В Пензенской области в выходные пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения С улиц Пензы за ночь вывезено более 7,5 тыс. кубометров снега
Знакомство в интернете обернулось для жителя Кузнецка потерей около 600 тыс. рублей Полиция разыскивает водителя, который сбил женщину на улице Мира в Пензе
В Пензенской области за неделю произошло 28 пожаров, погибли четыре человека Прокуратура организовала проверку по факту обрушения части здания администрации Спасска
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама