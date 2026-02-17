«Ростелеком» подключил к оптике девять новых жилых комплексов в Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 17 февраля 2026. PenzaNews. «Ростелеком» подключил к оптической сети передачи данных девять новых жилых комплексов в Пензе и Кузнецке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы провайдера, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Возможность пользоваться цифровыми сервисами получили почти 5 тыс. семей», — уточняется в тексте.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, провайдер проводит современные коммуникации в новостройки еще до заселения.

«Важно обеспечить жилье цифровыми технологиями заранее, чтобы новоселы с первого дня могли пользоваться телеком-услугами. Наши специалисты завершили монтаж всех необходимых линий связи и настройку сетевого оборудования в девяти жилых комплексах одновременно со сдачей объектов в эксплуатацию. Кроме интернета и телевидения провайдер может установить в зданиях интеллектуальную систему управления жилым домом «Ростелеком Ключ», — сказал Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В тексте указано, что система «Ростелеком Ключ» заработала в ЖК «Тимирязевский» в Пензе: на входах в дом и на центральных воротах жилого комплекса установлены умные домофоны с функцией видеовызова; запасной выход, помещение для хранения велосипедов и колясок, а также площадка для сбора мусора оборудованы системой контроля и управления доступом (СКУД); по периметру комплекса и внутри лифтов установлено 13 камер наблюдения, представители управляющей компании и жильцы могут управлять сервисами в мобильном приложении.

«В планах провайдера в этом году построить телеком-инфраструктуру еще в шести новых жилых комплексах региона: трех в Пензе, двух — в Кузнецке и в селе Засечном», — добавляется в сообщении.