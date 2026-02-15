Участниками «Лыжни России» в Пензе стали более 3 тыс. человек Спорт

Пенза, 15 февраля 2026. PenzaNews. Более 3 тыс. человек приняли участие в 44-й всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» на Олимпийской аллее в Пензе в минувшую субботу, 14 февраля. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«Это была не гонка за рекордами, а настоящий праздник движения и здорового образа жизни. Каждый выбрал дистанцию по силам — 5 или 10 км в зависимости от возраста и уровня подготовки», — написал он в своем Telegram-канале.

Олег Денисов отметил, что «главными героями мероприятия стали малыши, которые делали первые шаги на лыжах».

«Приятно видеть, что все больше пензенских семей выбирают активный отдых и приобщают к нему подрастающее поколение. Спасибо организаторам и всем, кто вышел на трассу. До новых стартов!» — подчеркнул он.

Согласно информации, размещенной на сайте администрации Пензы, самыми опытными участниками лыжной гонки были признаны Сергей Красильников 1940 года рождения и Нина Коякова 1939 года рождения, самыми юными — Мирослав Шигаев 2025 года рождения и Василиса Соловкова 2024 года рождения.