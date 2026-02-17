В Пензенской области в 2025 году изъято более 60 единиц игрового оборудования Общество

Пенза, 17 февраля 2026. PenzaNews. Более 60 единиц игрового оборудования изъято в Пензенской области в 2025 году. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой управления МВД России по региону.

«В 2025 году изъято: 41 единица одиноко стоящих игровых терминалов и 20 единиц игровых автоматов и игрового оборудования, находящихся в двух подпольных игровых клубах», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что с начала 2026 года изъято семь игровых терминалов.

«Материалы проверок, по которым производились изъятия игрового оборудования, направляются по подведомственности в территориальные органы СУ СК России по Пензенской области для принятия процессуального решения. В указанный период СУ СК России по Пензенской области возбуждено четыре уголовных дела, из них два уголовных дела по материалам сотрудников полиции, к уголовной ответственности привлечено 12 лиц, из которых восемь лиц — по материалам сотрудников полиции, из них семь лиц — в составе организованной группы», — уточняется в тексте.