17:22:31 Вторник, 17 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области более 2 тыс. ИП перешли на автоУСН

11:47 | 17.02.2026 | Экономика

Печать

Пенза, 17 февраля 2026. PenzaNews. Более 2 тыс. индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области, перешли на специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (автоУСН), который начал действовать на территории региона с 1 января 2026 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ФНС России.

В Пензенской области более 2 тыс. ИП перешли на автоУСН. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«АвтоУСН имеет ряд преимуществ, поскольку позволяет бизнесу не тратить дополнительные усилия и время на расчет налогов, подготовку деклараций и отчетности, этот процесс осуществляется в автоматическом режиме после поступления соответствующей информации в налоговые органы», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что автоУСН могут применять организации и ИП, у которых годовые доходы, учитываемые при определении налоговой базы, не превышают 60 млн. рублей, при этом остаточная стоимость основных средств составляет не более 150 млн. рублей, а численность наемных сотрудников — не больше 5 человек.

«Также обязательным условием является открытие расчетного счета только в уполномоченных банках, перечень которых размещен на сайте ФНС России», — добавляется в сообщении.

В тексте уточняется, что налоговые ставки установлены на федеральном уровне: если объектом налогообложения являются доходы, это 8%; если налогом облагаются доходы, уменьшенные на величину расходов, — 20%.

«Налог при применении автоУСН рассчитывает налоговый орган, налоговым периодом признается месяц. Уведомление о необходимости уплаты налога направляется не позднее 15 числа месяца, следующего за налоговым периодом. При этом не позднее 7-го числа месяца плательщику автоУСН следует проверить, правильно ли банк разметил операции, на основе которых будет рассчитываться налог. Уплату налога необходимо осуществлять ежемесячно не позднее 25-го числа», — поясняется в нем.


Читайте также
Житель Ростова-на-Дону осужден за две квартирные кражи в Пензе Уголовное дело завели на жителя Пензы, незаконно спилившего дуб в прошлом году
В Пензенской области в выходные пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения С улиц Пензы за ночь вывезено более 7,5 тыс. кубометров снега
Знакомство в интернете обернулось для жителя Кузнецка потерей около 600 тыс. рублей В Пензенской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама