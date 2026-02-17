В Пензенской области более 2 тыс. ИП перешли на автоУСН Экономика

Пенза, 17 февраля 2026. PenzaNews. Более 2 тыс. индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области, перешли на специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (автоУСН), который начал действовать на территории региона с 1 января 2026 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ФНС России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«АвтоУСН имеет ряд преимуществ, поскольку позволяет бизнесу не тратить дополнительные усилия и время на расчет налогов, подготовку деклараций и отчетности, этот процесс осуществляется в автоматическом режиме после поступления соответствующей информации в налоговые органы», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что автоУСН могут применять организации и ИП, у которых годовые доходы, учитываемые при определении налоговой базы, не превышают 60 млн. рублей, при этом остаточная стоимость основных средств составляет не более 150 млн. рублей, а численность наемных сотрудников — не больше 5 человек.

«Также обязательным условием является открытие расчетного счета только в уполномоченных банках, перечень которых размещен на сайте ФНС России», — добавляется в сообщении.

В тексте уточняется, что налоговые ставки установлены на федеральном уровне: если объектом налогообложения являются доходы, это 8%; если налогом облагаются доходы, уменьшенные на величину расходов, — 20%.

«Налог при применении автоУСН рассчитывает налоговый орган, налоговым периодом признается месяц. Уведомление о необходимости уплаты налога направляется не позднее 15 числа месяца, следующего за налоговым периодом. При этом не позднее 7-го числа месяца плательщику автоУСН следует проверить, правильно ли банк разметил операции, на основе которых будет рассчитываться налог. Уплату налога необходимо осуществлять ежемесячно не позднее 25-го числа», — поясняется в нем.