17:22:18 Вторник, 17 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Ростова-на-Дону осужден за две квартирные кражи в Пензе

15:12 | 17.02.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 17 февраля 2026. PenzaNews. Наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима назначено неоднократно судимому жителю Ростова-на-Дону за совершение двух квартирных краж в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Житель Ростова-на-Дону осужден за две квартирные кражи в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что 11 сентября 2024 года подсудимый со своим напарником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приехали в Пензу для совершения квартирных краж. Жертвами приезжих воров-домушников стали две женщины, проживающие на улице Калинина в городе Пензе. Убедившись, что до обеда хозяйки ушли на работу, мужчины подобрали ключи к их квартирам и проникли внутрь, похитив в первом случае деньги и драгоценности на общую сумму более 200 тыс. рублей, [...] а во втором случае — более 30 тыс. рублей. Соучастники действовали предельно аккуратно: подбирали ключи к квартирам, не повреждая замки входных дверей, затем искали ценности, не нарушая обычный порядок вещей в жилище», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого злоумышленники уехали из Пензы, продали украденные золотые изделия на рынке Ростова-на-Дону, а вырученные деньги поделили между собой.

«В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, возместил ущерб потерпевшим. [...] Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.


Читайте также
Уголовное дело завели на жителя Пензы, незаконно спилившего дуб в прошлом году В Пензенской области в выходные пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения
С улиц Пензы за ночь вывезено более 7,5 тыс. кубометров снега Знакомство в интернете обернулось для жителя Кузнецка потерей около 600 тыс. рублей
Олег Мельниченко поздравил бойцов и ветеранов СОБР «Агат» с 33-летием образования отряда В Пензенской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама