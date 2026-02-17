Житель Ростова-на-Дону осужден за две квартирные кражи в Пензе Криминал

Пенза, 17 февраля 2026. PenzaNews. Наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима назначено неоднократно судимому жителю Ростова-на-Дону за совершение двух квартирных краж в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«По делу установлено, что 11 сентября 2024 года подсудимый со своим напарником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приехали в Пензу для совершения квартирных краж. Жертвами приезжих воров-домушников стали две женщины, проживающие на улице Калинина в городе Пензе. Убедившись, что до обеда хозяйки ушли на работу, мужчины подобрали ключи к их квартирам и проникли внутрь, похитив в первом случае деньги и драгоценности на общую сумму более 200 тыс. рублей, [...] а во втором случае — более 30 тыс. рублей. Соучастники действовали предельно аккуратно: подбирали ключи к квартирам, не повреждая замки входных дверей, затем искали ценности, не нарушая обычный порядок вещей в жилище», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого злоумышленники уехали из Пензы, продали украденные золотые изделия на рынке Ростова-на-Дону, а вырученные деньги поделили между собой.

«В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, возместил ущерб потерпевшим. [...] Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.