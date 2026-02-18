20:26:28 Среда, 18 февраля
Олег Мельниченко потребовал строго контролировать процесс организации питания в учреждениях образования

09:16 | 18.02.2026 | Образование

Пенза, 18 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства потребовал строго контролировать процесс организации питания в учреждениях образования.

Фото: T.me/omelnichenko

«От организации питания в школах и детских садах зависит здоровье новых поколений пензенцев. Потребовал от министра образования региона Алексея Николаевича Фомина и курирующего отрасль первого зампреда областного правительства Олега Васильевича Ягова наладить тщательный контроль. Необходимую муниципалитетам информацию по ценовым позициям довели только в декабре, чуть не сорвав процесс контрактации», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 17 февраля.

Он отметил, что «такую работу никак нельзя назвать планомерной, подход надо менять».

«Нужно контролировать своевременность размещения заявок на проведение конкурсных процедур, а также оперативно принимать меры в отношении недобросовестных поставщиков услуг», — подчеркнул Олег Мельниченко.


