Житель Пензенской области обвиняется в совершении теракта Криминал

Пенза, 20 февраля 2026. PenzaNews. Житель Пензенской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В результате проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, попав под влияние интернет-вербовщиков, выступающих против интересов Российской Федерации, совершил поджог железнодорожного оборудования на участке Куйбышевской железной дороги, что повлекло значительный имущественный ущерб», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что противоправная деятельность жителя региона была пресечена и задокументирована сотрудниками УФСБ России по Пензенской области, расследованием уголовного дела занималось центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

«В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу», — уточняется в тексте.