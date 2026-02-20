23:02:15 Пятница, 20 февраля
Жительница Башмаковского района после общения с гадалкой лишилась денег и золотых украшений

12:16 | 20.02.2026 | Криминал

Пенза, 20 февраля 2026. PenzaNews. Жительница Башмаковского района Пензенской области 1993 года рождения лишилась денег и золотых украшений после общения с мошенницей, которая выдала себя за гадалку.

Жительница Башмаковского района после общения с гадалкой лишилась денег и золотых украшений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, женщина увидела ролик гадалки в интернете, связалась с ней в мессенджере и договорилась о дальнейшем дистанционном взаимодействии.

«Следуя инструкциям собеседницы, потерпевшая в течение двух месяцев перечисляла денежные средства в счет оплаты услуг. Всего заявительница перевела лжегадалке 150 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем злоумышленница попросила отправить ей драгоценности для «снятия порчи» и пообещала затем вернуть их.

«Гражданка согласилась и отправила через почтовое отделение все имеющиеся у нее золотые украшения», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что потерпевшая обратилась в полицию после того, как незнакомка перестала выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — говорится в пресс-релизе.


