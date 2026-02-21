12:42:54 Суббота, 21 февраля
Жительница Пензенской области после общения с мошенниками перевела 600 тыс. рублей на чужие счета

11:05 | 21.02.2026 | Криминал

Пенза, 21 февраля 2026. PenzaNews. Жительница Нижнеломовского района Пензенской области 1956 года рождения после общения с телефонными мошенниками перевела на чужие счета 600 тыс. рублей.

Жительница Пензенской области после общения с мошенниками перевела 600 тыс. рублей на чужие счета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы доставки и под предлогом передачи посылки из интернет-магазина попросил назвать ее цифровой код.

В нем добавляется, что затем с ней связалась «сотрудница Росфинмониторинга», которая предупредила о попытке неких лиц похитить деньги пенсионерки и перевела разговор на «коллегу».

«После этого с потерпевшей связался мужчина и пояснил, что от ее имени оформлена доверенность на финансирование экстремистских организаций. Чтобы избежать уголовной ответственности, гражданин порекомендовал заявительнице перевести деньги на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В тексте указано, что женщина, следуя указаниям злоумышленника, в отделении банка перечислила мошенникам 600 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — уточняется в сообщении.


