В Пензе женщина лишилась 350 тыс. рублей после звонка из «службы доставки цветов»

09:34 | 23.02.2026 | Криминал

Пенза, 23 февраля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1961 года рождения лишилась 350 тыс. рублей после звонка злоумышленницы, которая представилась сотрудницей службы доставки цветов и убедила собеседницу назвать код из SMS для получения букета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе женщина лишилась 350 тыс. рублей после звонка из «службы доставки цветов». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Затем женщине поступил звонок от якобы сотрудника Росфинмониторинга, который пояснил, что мошенники, имея доступ к ее персональным данным, пытаются завладеть ее денежными средствами и для сохранности деньги нужно перевести на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что доверчивая женщина поверила незнакомцу и перечислила 350 тыс. рублей на указанный им счет.

«Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


