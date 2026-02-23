В Пензе женщина лишилась 350 тыс. рублей после звонка из «службы доставки цветов» Криминал

Пенза, 23 февраля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1961 года рождения лишилась 350 тыс. рублей после звонка злоумышленницы, которая представилась сотрудницей службы доставки цветов и убедила собеседницу назвать код из SMS для получения букета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Затем женщине поступил звонок от якобы сотрудника Росфинмониторинга, который пояснил, что мошенники, имея доступ к ее персональным данным, пытаются завладеть ее денежными средствами и для сохранности деньги нужно перевести на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что доверчивая женщина поверила незнакомцу и перечислила 350 тыс. рублей на указанный им счет.

«Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».