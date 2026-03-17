В Пензенском районе в отношении мужчины, предъявившего два поддельных свидетельства о регистрации ТС, возбуждено уголовное дело

Пенза, 17 марта 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении мужчины 1998 года рождения, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции в Пензенском районе два поддельных свидетельства о регистрации транспортных средств.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль с полуприцепом данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на дороге «Нижний Новгород — Саратов». Полицейским мужчина предъявил два свидетельства о регистрации [...] с признаками подделки. Документы были отправлены на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Подозреваемый дал признательные показания. Он сообщил, что ранее утерял сумку-барсетку с документами, [...] испугался, что из-за утери документов не сможет управлять транспортным средством, поэтому приобрел поддельные свидетельства о регистрации за 9 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.