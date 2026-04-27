«Онкопатруль» будет работать в Городище 29 апреля

09:05 | 27.04.2026 | Медицина

Пенза, 27 апреля 2026. PenzaNews. Мобильная бригада врачей пензенского областного онкологического клинического диспансера проведет выездное обследование сотрудников предприятий на территории города Городище в ходе очередного этапа информационно-просветительского проекта «Онкопатруль» в предстоящую среду, 29 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

«Онкопатруль» будет работать в Городище 29 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Кроме того, для медицинского персонала городищенской районной больницы будут организованы мастер-классы, на которых врачи-онкологи поделятся опытом и современными методиками диагностики», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики вместе с онкологами расскажут жителям о важности онконастороженности и регулярных проверок.

«В рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в 2025 году первым муниципальным образованием, куда приехал региональный «Онкопатруль», стал Нижний Ломов. Планируется, что проект «Онкопатруль» охватит все районы Пензенской области», — сказано в сообщении.


