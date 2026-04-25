Олег Денисов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Абрамова со 100-летием

25.04.2026 | Общество

Пенза, 25 апреля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Абрамова со 100-летним юбилеем.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Героический юбилей. Нашему дорогому ветерану Ивану Семеновичу Абрамову 100 лет. Как и обещал в прошлом году, лично приехал поздравить именинника. Рад, что год спустя Иван Семенович все так же полон сил и жизненной энергии. Еще раз убедился: возраст не помеха для бодрости и оптимизма. Главное — забота близких и собственный настрой», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувшую пятницу, 24 апреля.

Он напомнил, что Иван Абрамов воевал на Японском фронте, участвовал в Маньчжурской наступательной операции, в мирное время трудился на заводе ВЭМ, был передовиком производства, отдал работе более 40 лет.

«Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», орденом Отечественной войны II степени», — добавил глава города.

«Спасибо, Иван Семенович, за пример стойкости и жизнелюбия. Низкий вам поклон, крепкого здоровья и еще долгих лет жизни!» — написал Олег Денисов.


