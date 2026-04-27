Олег Мельниченко объявил о назначениях в правительстве Пензенской области

13:00 | 27.04.2026 | Политика

Пенза, 27 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко объявил о начале работе комиссии по оценке эффективности деятельности исполнительных органов Пензенской области и о назначениях в правительстве региона.

Олег Мельниченко объявил о назначениях в правительстве Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Заработала комиссия по оценке деятельности всех региональных министерств и ведомств. Возглавил ее лично. Организация работы поручена секретарю и заместителю председателя комиссии Сергею Валерьевичу Федотову, также в числе зампредов — председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Николаевич Супиков, врио председателя регионального правительства Николай Петрович Симонов и председатель комиссии Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Степанович Тимченко. В задачи комиссии входит работа с кадровым резервом и подбор кандидатур на руководящие посты», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в понедельник, 27 апреля.

По словам Олега Мельниченко, он поручил обязательно привлечь участников проекта «Герои Пензенского края».

Читайте также

Олег Мельниченко объявил об отставке регионального кабинета министров

«О первых новых назначениях объявил сегодня на заседании регионального правительства. Вице-губернатор Сергей Валерьевич Федотов и первый зампред правительства Пензенской области Виктор Николаевич Кувайцев сохранили свои посты», — сообщил губернатор.

Он проинформировал, что Любовь Финогеева будет совмещать должность министра финансов с постом заместителя председателя правительства Пензенской области.

«Теперь ей предстоит координировать не только региональный Минфин, но и министерство государственного имущества, а также министерство по тарифному регулированию и госзакупкам, которое возглавил Дмитрий Игоревич Сагайдачный», — добавил Олег Мельниченко.


Читайте также
В Пензенской области завершено расследование дела по обвинению работника транспортной компании в мошенничестве В Пензенском районе на 160 тыс. рублей оштрафован предприниматель, оказывавший услуги купли-продажи драгметаллов
Василий Чирков получил удостоверение и нагрудный знак депутата Заксобрания Пензенской области «Ростелеком» выступил партнером конкурса школьных медиацентров в Пензенской области
Житель Пензенской области подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере Житель Нижнего Ломова, повторно попавшийся за рулем в нетрезвом виде, получил 240 часов обязательных работ и лишился автомобиля
