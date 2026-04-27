Олег Мельниченко объявил о назначениях в правительстве Пензенской области

Пенза, 27 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко объявил о начале работе комиссии по оценке эффективности деятельности исполнительных органов Пензенской области и о назначениях в правительстве региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Заработала комиссия по оценке деятельности всех региональных министерств и ведомств. Возглавил ее лично. Организация работы поручена секретарю и заместителю председателя комиссии Сергею Валерьевичу Федотову, также в числе зампредов — председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Николаевич Супиков, врио председателя регионального правительства Николай Петрович Симонов и председатель комиссии Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Степанович Тимченко. В задачи комиссии входит работа с кадровым резервом и подбор кандидатур на руководящие посты», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в понедельник, 27 апреля.

По словам Олега Мельниченко, он поручил обязательно привлечь участников проекта «Герои Пензенского края».

«О первых новых назначениях объявил сегодня на заседании регионального правительства. Вице-губернатор Сергей Валерьевич Федотов и первый зампред правительства Пензенской области Виктор Николаевич Кувайцев сохранили свои посты», — сообщил губернатор.

Он проинформировал, что Любовь Финогеева будет совмещать должность министра финансов с постом заместителя председателя правительства Пензенской области.

«Теперь ей предстоит координировать не только региональный Минфин, но и министерство государственного имущества, а также министерство по тарифному регулированию и госзакупкам, которое возглавил Дмитрий Игоревич Сагайдачный», — добавил Олег Мельниченко.