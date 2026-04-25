Вступило в силу решение суда, которым признаны законными изменения проекта планировки территории микрорайона в Терновке

Пенза, 25 апреля 2026. PenzaNews. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции согласился с решением Пензенского областного суда от 17 декабря 2025 года, которым оставлены без удовлетворения требования жителя Пензы о признании недействующим приказа министерства градостроительства и архитектуры региона от 9 июля 2025 года №23-376 «Об утверждении изменений в проект планировки территории Южного планировочного района, утвержденный постановлением администрации города Пензы от 26 декабря 2012 года №1604/2». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте облсуда.

«Этим документом утверждена документация, изменяющая границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (многоэтажных домов), границы красных линий. Кроме того, ранее принятый проект планировки территории приведен в соответствие с генеральным планом города Пензы», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что административный истец является собственником жилого дома и земельного участка на улице Сухумской, расположенных на территории, в отношении которой оспариваемым приказом внесены изменения в ранее утвержденный проект планировки территории.

«В своем иске он указал, что оспариваемый приказ принят с нарушением процедуры, без надлежащего оповещения населения о проведении публичных слушаний, к тому же проект не доработан и нарушает его право как жителя микрорайона Терновка на благоприятную окружающую среду. Оспариваемый проект, уплотняющий застройку в рассматриваемом квартале, не содержит проработанной схемы движения транспорта, не предусматривает дополнительных медицинских и образовательных учреждений и так далее», — отмечается в сообщении.

В тексте указано, что суд, изучив материалы дела и выслушав мнения ответчиков — министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области, администрации Пензы, заинтересованных лиц — ООО «СЗ «Новэлла-1», ООО «Специализированный застройщик «Инвестстрой», а также прокурора, вынес решение об отказе в удовлетворении заявленных требований.

«Оспариваемый приказ принят уполномоченным органом в пределах компетенции, установленной нормами федерального и регионального законодательства, с соблюдением процедур, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, после проведения публичных слушаний, подписан надлежащим должностным лицом с соблюдением формы (вида), процедуры принятия, правил введения в действие, в том числе порядка его опубликования и вступления в силу», — говорится в нем.

В сообщении обращается внимание на то, что судом также не установлено несоответствия оспариваемого приказа генплану Пензы, правилам землепользования и застройки, программам комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа города на 2017-2026 годы, поскольку в указанных документах не предусмотрены строительство и реконструкция социальных объектов и автомагистралей в спорном квартале микрорайона Терновка.

«Предусмотренное ранее генеральным планом города Пензы строительство организации дополнительного образования в районе улицы Сухумской на 2 тыс. мест учащихся в редакции указанного документа территориального планирования по состоянию на 2024 год предусмотрено по иному адресу — в районе улицы Челябинской, в связи с чем какого-либо противоречия с оспариваемым приказом, не предусматривающим такого строительства в границах рассматриваемого элемента планировочной структуры, не имеется. Позиция административного истца о дефиците мест в медицинских учреждениях противоречит сведениям, предоставленным ГБУЗ «Пензенская РБ» от 17 декабря 2024 года, опровергается расчетами, приведенными в генеральном плане города Пензы, не предусматривающими возведение медицинских учреждений в рассматриваемом микрорайоне. В этой связи его доводы об ухудшении жизни проживающих на данной территории людей из-за отсутствия мест в дошкольных, школьных, медицинских учреждениях признаны необоснованными», — поясняется в тексте.

«На решение Пензенского областного суда административный истец подал апелляционную жалобу, которая вышестоящей инстанцией оставлена без удовлетворения», — сказано в сообщении.