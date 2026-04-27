В Пензенском районе на 160 тыс. рублей оштрафован предприниматель, оказывавший услуги купли-продажи драгметаллов

Пенза, 27 апреля 2026. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 160 тыс. рублей назначено в Пензенском районе Пензенской области индивидуальному предпринимателю, осуществлявшему деятельность по купле-продаже драгоценных металлов без постановки на специальный учет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что на территории Засечного сельсовета индивидуальный предприниматель под видом деятельности ломбарда и выдачи потребительских займов оказывал незаконные услуги купли-продажи драгоценных металлов без регистрации в специализированном реестре. Ранее в 2025 году по результатам проверки прокуратуры района он уже был привлечен к административной ответственности за аналогичные нарушения», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что за повторное нарушение предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1.1 ст.15.43 КоАП РФ.