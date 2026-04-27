В Пензе иностранец обвиняется в убийстве матери Криминал

Пенза, 27 апреля 2026. PenzaNews. Обвинение в убийстве матери предъявлено 44-летнему гражданину иностранного государства в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«По данным следствия, 20 апреля 2026 года в квартире по улице Островского в городе Пензе между обвиняемым и его матерью произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанес им один удар в область груди потерпевшей. После совершения убийства мужчина покинул квартиру. Вернувшись через несколько часов, он вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Медработники констатировали смерть 64-летней женщины», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина был задержан.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства. Орудие преступления – нож изъят следователем в ходе осмотра места происшествия. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — поясняется в тексте.