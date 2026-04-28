В Пензе мастер строительных и монтажных работ получил условный срок после гибели электрогазосварщика

10:01 | 28.04.2026 | Криминал

Пенза, 28 апреля 2026. PenzaNews. 27-летний мастер строительных и монтажных работ признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», после гибели 54-летнего электрогазосварщика на стройке в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«В суде установлено, что подсудимый, являясь мастером строительных и монтажных работ, не организовал должным образом контроль за состоянием условий труда и безопасность при выполнении работ на высоте. В сентябре 2025 года из-за допущенных подсудимым нарушений требований охраны труда 54-летний электрогазосварщик, выполнявший по указанию мастера строительные работы на перекрытии 3 этажа многоквартирного жилого дома на улице Побочинской в Пензе, выпал из оконного проема с высоты более 7 метров на бетонную плиту. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина признал свою вину, он выплатил жене и дочери погибшего свыше 1 млн. рублей.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с контролем соблюдения правил и норм охраны труда и техники безопасности, сроком на 1 год и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», — уточняется в тексте.


