Жительница Пензы обвиняется в мошенничестве при сдаче в аренду своих квартир Криминал

Пенза, 23 апреля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1981 года рождения обвиняется в мошенничестве при сдаче в аренду своих квартир. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«По версии следствия, фигурантка, являясь собственницей нескольких жилых помещений в региональной столице, с июня 2024 года по март 2026-го получала деньги от клиентов в качестве оплаты первого месяца аренды жилья и неразборчивым почерком составляла расписку, якобы подтверждающую данный факт. Однако на самом деле введенные в заблуждение граждане подписывали соглашение о задатке, то есть предварительный договор», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем при осмотре квартир потенциальные арендаторы обнаруживали несоответствие продемонстрированным ранее фотографиям и просили вернуть деньги, однако женщина отвечала отказом, ссылаясь на подписанный ранее документ.

«В иных случаях после того, как клиенты заселялись в жилые помещения, аферистка просила их оплатить залог, который при заключении сделки никак не обговаривался. Получив отказ оплатить озвученную сумму, злоумышленница не подписывала договор аренды и просила граждан покинуть ее жилье. При этом деньги, внесенные за оплату первого месяца проживания, она также не возвращала, ссылаясь на все те же подложные расписки. Поняв, что их ввели в заблуждение, потерпевшие обратились за помощью в полицию», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что в настоящее время установлены 10 жителей Пензы и области, пострадавших от мошеннических действий обвиняемой.

«Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 250 тыс. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

В нем указано, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», обвиняемая находится под домашним арестом.