Жительница Пензы обвиняется в мошенничестве при сдаче в аренду своих квартир

Пенза, 23 апреля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1981 года рождения обвиняется в мошенничестве при сдаче в аренду своих квартир. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«По версии следствия, фигурантка, являясь собственницей нескольких жилых помещений в региональной столице, с июня 2024 года по март 2026-го получала деньги от клиентов в качестве оплаты первого месяца аренды жилья и неразборчивым почерком составляла расписку, якобы подтверждающую данный факт. Однако на самом деле введенные в заблуждение граждане подписывали соглашение о задатке, то есть предварительный договор», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем при осмотре квартир потенциальные арендаторы обнаруживали несоответствие продемонстрированным ранее фотографиям и просили вернуть деньги, однако женщина отвечала отказом, ссылаясь на подписанный ранее документ.

«В иных случаях после того, как клиенты заселялись в жилые помещения, аферистка просила их оплатить залог, который при заключении сделки никак не обговаривался. Получив отказ оплатить озвученную сумму, злоумышленница не подписывала договор аренды и просила граждан покинуть ее жилье. При этом деньги, внесенные за оплату первого месяца проживания, она также не возвращала, ссылаясь на все те же подложные расписки. Поняв, что их ввели в заблуждение, потерпевшие обратились за помощью в полицию», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что в настоящее время установлены 10 жителей Пензы и области, пострадавших от мошеннических действий обвиняемой.

«Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 250 тыс. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

В нем указано, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», обвиняемая находится под домашним арестом.


Читайте также
Жительница Белинского района получила условный срок за покушение на дачу взятки полицейскому Жительница Заречного лишилась 300 тыс. рублей после сообщения о замене ключа от домофона
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался спровоцировать конфликт в ночном баре В селе Коповка Вадинского района огонь уничтожил дом
В Пензенской области стартовали массовые проверки водителей на состояние опьянения До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь
