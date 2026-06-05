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Житель Пензы осужден за дачу взятки в размере 500 тыс. рублей сотруднику ФСБ

10:13 | 05.06.2026 | Криминал

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Пенза, 5 июня 2026. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы признал местного жителя виновным в даче взятки в размере 500 тыс. рублей сотруднику ФСБ.

Житель Пензы осужден за дачу взятки в размере 500 тыс. рублей сотруднику ФСБ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте суда, преступление было совершено в феврале 2026 года на территории Октябрьского района Пензы, взятка полагалась за непредоставление компетентным службам результатов оперативно-разыскных мероприятий в отношении мужчины и его сына в целях их лишения гражданства и дальнейшего выдворения с территории Российской Федерации.

«Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном. При назначении вида и размера наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, наличие многочисленных смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн. рублей, с учетом срока задержания фигуранта в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ и его содержания под домашним арестом сумма уменьшена до 2,3 млн. рублей.

«Кроме того, судом по итогу рассмотрения дела постановлено конфисковать, то есть принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства, денежные средства в сумме 500 тыс. рублей, являющиеся предметом взятки. Приговор не вступил в законную силу», — добавляется в сообщении.


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