Областной фестиваль «Венок дружбы» пройдет в Сосновоборском районе Культура

Пенза, 5 июня 2026. PenzaNews. Фестиваль национальных культур «Венок дружбы» пройдет в доме культуры Сосновоборского района Пензенской области в среду, 10 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма региона.

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«С 2026 года фестиваль носит имя заслуженного работника культуры РСФСР, директора пензенского областного дома народного творчества (1956-1984), почетного гражданина города Пензы, русского поэта, автора слов песни «Восемнадцать лет» Владимира Кирилловича Застрожного», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в мероприятии примут участие вокальные и хореографические коллективы из разных районов Пензенской области, в том числе мордовские, татарские, чувашские и русские.

«Также для гостей фестиваля будет оформлена выставка народных художественных промыслов Сосновоборского и Лунинского районов», — добавляется в сообщении.