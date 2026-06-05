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Областной фестиваль «Венок дружбы» пройдет в Сосновоборском районе

18:10 | 05.06.2026 | Культура

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Пенза, 5 июня 2026. PenzaNews. Фестиваль национальных культур «Венок дружбы» пройдет в доме культуры Сосновоборского района Пензенской области в среду, 10 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма региона.

Областной фестиваль «Венок дружбы» пройдет в Сосновоборском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 2026 года фестиваль носит имя заслуженного работника культуры РСФСР, директора пензенского областного дома народного творчества (1956-1984), почетного гражданина города Пензы, русского поэта, автора слов песни «Восемнадцать лет» Владимира Кирилловича Застрожного», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в мероприятии примут участие вокальные и хореографические коллективы из разных районов Пензенской области, в том числе мордовские, татарские, чувашские и русские.

«Также для гостей фестиваля будет оформлена выставка народных художественных промыслов Сосновоборского и Лунинского районов», — добавляется в сообщении.


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