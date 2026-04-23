Жительница Белинского района получила условный срок за покушение на дачу взятки полицейскому Криминал

Пенза, 23 апреля 2026. PenzaNews. 41-летняя жительница Белинского района Пензенской области осуждена за покушение на дачу взятки сотруднику полиции.

«Следствием и судом установлено, что 21 февраля 2026 года в отделе МВД России по Белинскому району осужденная попыталась передать старшему участковому уполномоченному полиции взятку в размере более 10 тыс. рублей за заведомо незаконное бездействие — несоставление в отношении нее протокола об административном задержании за появление в общественных местах в состоянии опьянения», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем отмечается, что полицейский от незаконного вознаграждения отказался, противоправные действия женщины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния она признала. Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — уточняется в тексте.