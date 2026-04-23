22:09:02 Четверг, 23 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Белинского района получила условный срок за покушение на дачу взятки полицейскому

15:03 | 23.04.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 23 апреля 2026. PenzaNews. 41-летняя жительница Белинского района Пензенской области осуждена за покушение на дачу взятки сотруднику полиции.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 21 февраля 2026 года в отделе МВД России по Белинскому району осужденная попыталась передать старшему участковому уполномоченному полиции взятку в размере более 10 тыс. рублей за заведомо незаконное бездействие — несоставление в отношении нее протокола об административном задержании за появление в общественных местах в состоянии опьянения», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем отмечается, что полицейский от незаконного вознаграждения отказался, противоправные действия женщины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния она признала. Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — уточняется в тексте.


Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама