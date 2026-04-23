Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем состоянии дороги, соединяющей станцию Саловка и Колышлей

17:04 | 23.04.2026 | Криминал

Пенза, 23 апреля 2026. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем состоянии автомобильной дороги, соединяющей станцию Саловка и рабочий поселок Колышлей в Пензенской области.

Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем состоянии дороги, соединяющей станцию Саловка и Колышлей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В приемную председателя СК России А.И. Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте» поступило обращение по вопросу нарушения прав жителей станции Саловка и рабочего поселка Колышлей Пензенской области на качественную дорожную инфраструктуру. На протяжении длительного времени автомобильная дорога, соединяющая населенные пункты, находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие разрушено, на полотне образовались многочисленные ямы, в связи с чем проезд транспортных средств затруднен. Несмотря на имеющиеся нарушения, меры к проведению ремонтных работ не принимаются», — говорится в сообщении, размещенном в сообществе информационного центра Следственного комитета России в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 23 апреля.

В нем отмечается, что в следственном управлении СКР по Пензенской области возбуждено уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Сергея Васильевича Родионова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также принимаемых мерах по обеспечению прав жителей населенных пунктов на качественную дорожную инфраструктуру. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.


