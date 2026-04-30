Банк России 4 мая выпустит в обращение памятную монету «Пенза» серии «Города трудовой доблести»

Пенза, 30 апреля 2026. PenzaNews. Банк России в предстоящий понедельник, 4 мая, выпустит в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести»: «Барнаул», «Каменск-Уральский», «Киров», «Коломна», «Комсомольск-на-Амуре», «Красноярск», «Магадан», «Пенза». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения.

«Монеты имеют форму круга диаметром 22 мм. На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монет — прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на лицевой стороне монет по окружности расположены надписи: в верхней части — «Банк России», в нижней — «2026».

«Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число «10» и надпись «рублей» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «руб», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора», — указано в сообщении.

В нем уточняется, что на оборотной стороне монеты «Пенза» расположено рельефное изображение фрагмента художественного оформления стелы «Город трудовой доблести»; по окружности имеются надписи, вверху — «Пенза», внизу, на ленте: «Города трудовой доблести».

«Тираж монет — 1 млн. штук каждая. Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — говорится в тексте.