Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Банк России 4 мая выпустит в обращение памятную монету «Пенза» серии «Города трудовой доблести»

14:06 | 30.04.2026 | Общество

Пенза, 30 апреля 2026. PenzaNews. Банк России в предстоящий понедельник, 4 мая, выпустит в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести»: «Барнаул», «Каменск-Уральский», «Киров», «Коломна», «Комсомольск-на-Амуре», «Красноярск», «Магадан», «Пенза». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения.

«Монеты имеют форму круга диаметром 22 мм. На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монет — прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на лицевой стороне монет по окружности расположены надписи: в верхней части — «Банк России», в нижней — «2026».

«Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число «10» и надпись «рублей» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «руб», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора», — указано в сообщении.

В нем уточняется, что на оборотной стороне монеты «Пенза» расположено рельефное изображение фрагмента художественного оформления стелы «Город трудовой доблести»; по окружности имеются надписи, вверху — «Пенза», внизу, на ленте: «Города трудовой доблести».

«Тираж монет — 1 млн. штук каждая. Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — говорится в тексте.


Читайте также
В Пензе осужден подросток из Самарской области за мошенничество в отношении пенсионерки Жительница Ульяновска проведет 2 года в колонии за угон автомобиля в Пензе
В Пензе вступил в силу приговор бывшему сотруднику вневедомственной охраны по делу о взятке В Пензенской области завершено расследование дела по обвинению работника транспортной компании в мошенничестве
В Пензенском районе на 160 тыс. рублей оштрафован предприниматель, оказывавший услуги купли-продажи драгметаллов Василий Чирков получил удостоверение и нагрудный знак депутата Заксобрания Пензенской области
Все новости
Актуальное

