Олег Мельниченко поздравил пожарных с профессиональным праздником

09:14 | 30.04.2026 | Общество

Пенза, 30 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил пожарных с профессиональным праздником.

Фото: Pnzreg.ru

«30 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники пожарной охраны. В этот день 377 лет назад при царе Алексее Михайловиче Романове был издан документ «Наказ о градском благочинии», который заложил основы пожарного дела», — напомнил он.

Глава региона добавил, что работа сотрудников пожарной охраны всегда была и остается примером мужества, отваги и самоотверженности.

«В этом году исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Из Пензенской области около 300 пожарных были призваны защищать Родину. Полным кавалером ордена Славы стал старший сержант пожарной охраны Алексей Иванович Коротков. В годы войны на место пожарных заступили девушки-комсомолки. Они с честью выполняли поставленные задачи в условиях военного времени, не допустив ни одного крупного пожара на пензенской земле», — отметил Олег Мельниченко.

Он уточнил, что в настоящее время в пожарной охране Пензенской области состоят более 1 тыс. человек.

«Это сотрудники МЧС, муниципальные служащие и добровольцы. Обладая универсальными навыками и высоким уровнем подготовки, они ежедневно, зачастую с риском для собственной жизни, приходят на помощь людям, попавшим в беду. Многие из них удостоены высоких государственных наград», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко пожелал сотрудникам пожарной охраны мира, благополучия, успехов, крепкого здоровья и сил в нелегком, но важном труде.


