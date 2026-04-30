Суд в Пензе признал недействительным сертификат на маткапитал, выданный в 2011 году

11:21 | 30.04.2026 | Общество

Пенза, 30 апреля 2026. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы по иску отделения Социального фонда России по Пензенской области обязал территориальный отдел ЗАГС Октябрьского района аннулировать запись акта о рождении ребенка, а также признал недействительными выданные в 2011 году свидетельство о рождении и государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

Суд в Пензе признал недействительным сертификат на маткапитал, выданный в 2011 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

В нем указано, что осенью 2011 года ответчице был выдан сертификат в связи с рождением третьего ребенка, зимой удовлетворено ее заявление о распоряжении средствами маткапитала в размере более 365 тыс. рублей, которые были направлены на улучшение жилищных условий — погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение жилья, а в декабре 2025 года женщина была признана виновной в совершении мошенничества при получении выплат путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка, которого она фактически не рожала.

«На основании изложенного суд признал заявленные исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что с ответчицы также взыскана сумма возмещения имущественного вреда — 365 тыс. 198,4 рубля и государственная пошлина.

«Решение вступило в законную силу», — уточняется в сообщении.


