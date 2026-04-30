15:13:31 Четверг, 30 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе осужден подросток из Самарской области за мошенничество в отношении пенсионерки

10:02 | 30.04.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 30 апреля 2026. PenzaNews. 17-летний житель Самарской области осужден за совершение мошенничества в отношении пенсионерки в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что летом 2025 года несовершеннолетнему в ходе переписки в одном из мессенджеров поступило предложение заработать денежные средства, выполняя роль курьера в мошеннической схеме, он согласился. Получив сведения о месте жительства потерпевшей, 17 июля 2025 года осужденный приехал в Пензу. До прибытия подростка 75-летняя женщина несколько дней общалась с незнакомыми ранее лицами, которые, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банка, путем обмана убедили ее снять все свои накопления с банковского счета и передать денежные средства курьеру для их проверки на подлинность», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подросток получил от потерпевшей более 800 тыс. рублей и передал их впоследствии третьему лицу на территории Самарской области, оставив себе 12 тыс. рублей за участие в преступной схеме.

В тексте уточняется, что юноша, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, приговорен к 1 году лишения свободы.


2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама