В Пензе осужден подросток из Самарской области за мошенничество в отношении пенсионерки Криминал

Пенза, 30 апреля 2026. PenzaNews. 17-летний житель Самарской области осужден за совершение мошенничества в отношении пенсионерки в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что летом 2025 года несовершеннолетнему в ходе переписки в одном из мессенджеров поступило предложение заработать денежные средства, выполняя роль курьера в мошеннической схеме, он согласился. Получив сведения о месте жительства потерпевшей, 17 июля 2025 года осужденный приехал в Пензу. До прибытия подростка 75-летняя женщина несколько дней общалась с незнакомыми ранее лицами, которые, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банка, путем обмана убедили ее снять все свои накопления с банковского счета и передать денежные средства курьеру для их проверки на подлинность», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подросток получил от потерпевшей более 800 тыс. рублей и передал их впоследствии третьему лицу на территории Самарской области, оставив себе 12 тыс. рублей за участие в преступной схеме.

В тексте уточняется, что юноша, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, приговорен к 1 году лишения свободы.