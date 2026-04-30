13:00 | 30.04.2026 | АПК

Пенза, 30 апреля 2026. PenzaNews. Введение на территории Пензенской области режима чрезвычайной ситуации из-за гибели части посевов сельскохозяйственных культур позволит аграриям получить страховые выплаты и осуществить пересев. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Губернатор прокомментировал введение ЧС на территории Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Из-за капризов природы собрал внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Нужно своевременно реагировать на неблагоприятные погодные условия, которые создают угрозу будущему урожаю. В ряде районов фиксируем гибель посевов из-за переувлажнения почвы. По предварительной оценке регионального Минсельхоза, в неудовлетворительном состоянии около 5% посевных площадей. При этом ситуация напряженная, но не критическая. Введение на территории Пензенской области режима ЧС позволит нашим аграриям, которые застраховали свои посевы, получить страховые выплаты и осуществить пересев погибших озимых культур яровыми. Время на эту работу пока есть», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в четверг, 30 апреля.

Олег Мельниченко добавил, что потребовал от глав районов постоянно быть на связи с сельхозпроизводителями и тщательно контролировать ситуацию, чтобы в благоприятный момент включиться в работу максимально оперативно.

«В хорошую погоду придется трудиться круглосуточно, чтобы уложиться в сроки проведения посевной и собрать потом достойный урожай», — отметил он.


