В Пензенской области введен режим ЧС из-за гибели посевов на площади более 100 га АПК

Пенза, 30 апреля 2026. PenzaNews. Режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» введен в Пензенской области с 30 апреля и до особого распоряжения для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС). Соответствующий указ подписал губернатор Олег Мельниченко.

«Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации природного характера. Основанием введения режима чрезвычайной ситуации считать значительный материальный ущерб, нанесенный сельскохозяйственным товаропроизводителям и экономике Пензенской области вследствие действия опасного агрометеорологического явления – переувлажнение почвы, в результате которого произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 га», — сказано в документе.

В нем уточняется, что границами зоны ЧС определена территория Пензенской области, уровень реагирования — региональный.

«К мероприятиям по ликвидации чрезвычайной ситуации привлечь силы и средства ПТП РСЧС», — добавляется в тексте.

В нем указано, что ответственным должностным лицом за проведение мероприятий по ликвидации ЧС определен временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.