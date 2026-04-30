В Пензенской области введен режим ЧС из-за гибели посевов на площади более 100 га

12:19 | 30.04.2026 | АПК

Пенза, 30 апреля 2026. PenzaNews. Режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» введен в Пензенской области с 30 апреля и до особого распоряжения для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС). Соответствующий указ подписал губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области введен режим ЧС из-за гибели посевов на площади более 100 га. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации природного характера. Основанием введения режима чрезвычайной ситуации считать значительный материальный ущерб, нанесенный сельскохозяйственным товаропроизводителям и экономике Пензенской области вследствие действия опасного агрометеорологического явления – переувлажнение почвы, в результате которого произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 га», — сказано в документе.

В нем уточняется, что границами зоны ЧС определена территория Пензенской области, уровень реагирования — региональный.

«К мероприятиям по ликвидации чрезвычайной ситуации привлечь силы и средства ПТП РСЧС», — добавляется в тексте.

В нем указано, что ответственным должностным лицом за проведение мероприятий по ликвидации ЧС определен временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.


