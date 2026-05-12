17:53:35 Вторник, 12 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Кузнецка после общения с мошенником оформила кредиты на сумму более 1,2 млн. рублей

12:03 | 12.05.2026 | Криминал

Печать

Кузнецк, 12 мая 2026. PenzaNews. 28-летняя жительница Кузнецка Пензенской области, попавшись на уловку мошенника, пообещавшего ей дополнительный доход, оформила несколько кредитов на сумму более 1,2 млн. рублей.

Жительница Кузнецка после общения с мошенником оформила кредиты на сумму более 1,2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, злоумышленник связался с женщиной через мессенджер и предложил «подработку»: она должна была оформить на себя кредиты, а взамен ей было обещано перечисление части заемных средств в виде «заработка».

«Затем незнакомец направил гражданке подробную инструкцию. Выполняя все указания злоумышленника, девушка оформила кредиты в различных банках на общую сумму 1 млн. 228 тыс. рублей. [...] Спустя время потерпевшая так и не получила обещанных денег. Тогда заявительница поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Башмаковского района В Пензенской области прогнозируется IV класс пожарной опасности
Житель Пензенской области обвиняется в покушении на содействие террористической деятельности В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о ДТП, унесшем жизнь молодого мужчины
Мошенники выманили у жителя Пензенского района около 500 тыс. рублей Жительница Кузнецка лишилась более 1,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама