Жительница Кузнецка после общения с мошенником оформила кредиты на сумму более 1,2 млн. рублей

Кузнецк, 12 мая 2026. PenzaNews. 28-летняя жительница Кузнецка Пензенской области, попавшись на уловку мошенника, пообещавшего ей дополнительный доход, оформила несколько кредитов на сумму более 1,2 млн. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по региону, злоумышленник связался с женщиной через мессенджер и предложил «подработку»: она должна была оформить на себя кредиты, а взамен ей было обещано перечисление части заемных средств в виде «заработка».

«Затем незнакомец направил гражданке подробную инструкцию. Выполняя все указания злоумышленника, девушка оформила кредиты в различных банках на общую сумму 1 млн. 228 тыс. рублей. [...] Спустя время потерпевшая так и не получила обещанных денег. Тогда заявительница поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».