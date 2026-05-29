В ДТП на трассе в Пензенской области погибли четыре человека Происшествия

Пенза, 29 мая 2026. PenzaNews. Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля «Ford Focus» и грузовика «Mercedes-Benz» с полуприцепом на 667 км федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

«По предварительным данным, 29 мая текущего года в 11.00 на 667 км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» в границах Городищенского района произошло столкновение двух транспортных средств — автомобиля «Ford Focus» и автомобиля «Mercedes-Benz» с полуприцепом. [...] В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля «Ford Focus» от полученных телесных повреждений скончались», — говорится в сообщении, размещенном в сообществе управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что сотрудники полиции, устанавливают обстоятельства произошедшего.