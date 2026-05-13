Житель Заречного после общения с мошенниками перечислил через салон сотовой связи 1 млн. 350 тыс. рублей на «безопасный счет»

09:19 | 13.05.2026 | Криминал

Пенза, 13 мая 2026. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области лишился 1 млн. 350 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников, один из которых под предлогом замены ключей от домофона выманил персональные данные собеседника и код из SMS, а другой убедил мужчину перевести деньги на «безопасный счет».

Житель Заречного после общения с мошенниками перечислил через салон сотовой связи 1 млн. 350 тыс. рублей на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, второй злоумышленник, представившийся сотрудником банковской организации, сообщил, что некие лица оформили на имя зареченца шесть кредитных договоров, для закрытия которых надо перевести все сбережения по реквизитам, которые он назовет.

«Следуя указаниям звонившего, мужчина отправился в салон сотовой связи, где через систему денежных переводов перечислил на указанный счет 1 млн. 350 тыс. рублей. После того как неизвестные перестали выходить на связь, заявитель понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


