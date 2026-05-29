В пензенском колледже транспортных технологий открыта лаборатория для подготовки проводников Образование

Пенза, 29 мая 2026. PenzaNews. Учебная лаборатория «Проводник пассажирского вагона» открыта в пензенском колледже транспортных технологий.

Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось в минувший четверг, 28 мая.

Как отметила врио министра образования Пензенской области Лариса Казакова, с открытием лаборатории реализована задумка 2022 года.

«Мы долго ждали этот момент. [...] Это не просто стены. Это место, где теория встречается с практикой», — сказала она.

В свою очередь глава администрации Железнодорожного района Пензы Андрей Шулькин, выразил уверенность, что новая учебная лаборатория позволит выйти на новый уровень подготовки кадров.

«Мы будем растить профессионалов еще более высокого класса, и, как следствие, качество обслуживания на транспорте будет непрерывно расти», — подчеркнул он.

После открытия лаборатории состоялся старт олимпиады профессионального мастерства по программе подготовки квалифицированных рабочих, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.