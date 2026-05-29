20:45:24 Пятница, 29 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском колледже транспортных технологий открыта лаборатория для подготовки проводников

13:30 | 29.05.2026 | Образование

Печать

Пенза, 29 мая 2026. PenzaNews. Учебная лаборатория «Проводник пассажирского вагона» открыта в пензенском колледже транспортных технологий.

В пензенском колледже транспортных технологий открыта лаборатория для подготовки проводников

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось в минувший четверг, 28 мая.

Как отметила врио министра образования Пензенской области Лариса Казакова, с открытием лаборатории реализована задумка 2022 года.

«Мы долго ждали этот момент. [...] Это не просто стены. Это место, где теория встречается с практикой», — сказала она.

В свою очередь глава администрации Железнодорожного района Пензы Андрей Шулькин, выразил уверенность, что новая учебная лаборатория позволит выйти на новый уровень подготовки кадров.

«Мы будем растить профессионалов еще более высокого класса, и, как следствие, качество обслуживания на транспорте будет непрерывно расти», — подчеркнул он.

После открытия лаборатории состоялся старт олимпиады профессионального мастерства по программе подготовки квалифицированных рабочих, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.


Читайте также
В Сердобском районе молодой человек ударил отчима ножницами в шею, возбуждено уголовное дело Жительница Неверкинского района предстанет перед судом по обвинению в неуплате алиментов на ребенка
В Лопатинском районе прокуратура защитила права обманутой мошенниками пенсионерки Житель Пензы лишился около 400 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Колышлейском районе водителю «КамАЗа» вынесен приговор за ДТП, в котором пострадал мужчина Женщина-пешеход госпитализирована после ДТП на улице Мира в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама