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Фестиваль «Битва вкусов» в Пензе посетили более 17 тыс. человек

11:05 | 14.07.2026 | Общество

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Пенза, 14 июля 2026. PenzaNews. Более 17 тыс. человек посетили третий региональный гастрономический фестиваль «Битва вкусов», который прошел в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе в минувшие выходные, 11-12 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.

Фестиваль «Битва вкусов» в Пензе посетили более 17 тыс. человек

Фото: Merp.pnzreg.ru

«Мероприятие, организованное центром развития креативных индустрий фонда «Мой бизнес» при поддержке министерства экономического развития и промышленности Пензенской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» продемонстрировало высокий потенциал местного бизнеса. В эко-ярмарке приняли участие свыше 40 местных производителей продуктов питания, а также около 15 компаний, подготовивших интерактивные зоны для детей и взрослых», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что гости могли попробовать блюда русской, европейской, азиатской и паназиатской кухонь, приобрести фермерские продукты и насладиться развлекательной программой.

«Главной премьерой этого года стало проведение федерального кулинарного шоу «Битва на кухне – 2026». Пензенская область стала первым регионом России, принявшим этот масштабный проект за пределами столицы. В состязаниях приняли участие профессиональные шеф-повара, фуд-блогеры и эксперты индустрии», — отмечается в сообщении.


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