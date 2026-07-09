18:08:31 Четверг, 9 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пенсионерка передала 3,5 млн. рублей незнакомцу у подъезда

09:15 | 09.07.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 9 июля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1962 года рождения после телефонного общения с мошенником, выдавшим себя за сотрудника силового ведомства, передала 3,5 млн. рублей незнакомцу у подъезда.

В Пензе пенсионерка передала 3,5 млн. рублей незнакомцу у подъезда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленник убедил пенсионерку зачислить свои сбережения на «резервный счет», поскольку некие лица якобы пытаются списать деньги в поддержку экстремистских организаций.

«Обеспокоенная женщина проследовала в отделение банка, где сняла личные накопления в сумме 3,5 млн. рублей, сообщив сотруднику банка, что денежные средства требуются ей на восстановление после операции. Затем пенсионерка, следуя указаниям звонившего, около подъезда своего дома передала пакет с денежными средствами незнакомцу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Заречном за хулиганство будут судить мужчину, несколько раз ударившего по чужому автомобилю Обвиняемая в убийстве 4-летней племянницы жительница Пензенской области злоупотребляет спиртным
Почетный гражданин Заречного Александр Ефимов умер на 73-м году жизни Жительница Заречного подозревается в краже солнцезащитных очков стоимостью около 24 тыс. рублей
Жительница Пензы стала жертвой вымогательства после отправки интимных фото знакомому Вступил в силу приговор жителю Наровчата, получившему реальный срок за кражу денег с карты участника СВО
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама