В Пензе пенсионерка передала 3,5 млн. рублей незнакомцу у подъезда Криминал

Пенза, 9 июля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1962 года рождения после телефонного общения с мошенником, выдавшим себя за сотрудника силового ведомства, передала 3,5 млн. рублей незнакомцу у подъезда.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленник убедил пенсионерку зачислить свои сбережения на «резервный счет», поскольку некие лица якобы пытаются списать деньги в поддержку экстремистских организаций.

«Обеспокоенная женщина проследовала в отделение банка, где сняла личные накопления в сумме 3,5 млн. рублей, сообщив сотруднику банка, что денежные средства требуются ей на восстановление после операции. Затем пенсионерка, следуя указаниям звонившего, около подъезда своего дома передала пакет с денежными средствами незнакомцу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».