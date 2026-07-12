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В Пензе водитель трактора обвиняется в причинении смерти по неосторожности

09:19 | 12.07.2026 | Криминал

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Пенза, 12 июля 2026. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», предъявлено в Пензе 23-летнему водителю трактора, который допустил наезд на напарника и прижал его ковшом к стене здания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе водитель трактора обвиняется в причинении смерти по неосторожности

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, 19 июня 2026 года на территории Железнодорожного района города Пензы двое мужчин занимались ремонтом оборудования. В ходе ремонтных работ обвиняемый, управляя трактором, по неосторожности совершил наезд на потерпевшего, прижав его ковшом к стене здания. 46-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что обвиняемый свою вину признал.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавляется в тексте.


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