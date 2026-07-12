В Пензе пенсионерка попалась на уловку мошенника, пообещавшего «денежную компенсацию от государства» Криминал

Пенза, 12 июля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1945 года рождения лишилась 600 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который выдал себя за сотрудника районной администрации и сообщил, что собеседнице положена «денежная компенсация от государства».

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, пенсионерка, поверив злоумышленнику, продиктовала номер СНИЛС.

«После этого женщине поступил еще один звонок — от «сотрудника силового ведомства», который рассказал, что ее персональными данными завладели мошенники и с ее банковского счета происходят незаконные списания в поддержку экстремистских организаций. Звонивший пояснил потерпевшей, что ей необходимо «задекларировать» денежные средства в целях безопасности и передать курьеру. Через несколько дней гражданка сняла все свои сбережения в сумме 600 тыс. рублей и передала неизвестному около своего дома», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».