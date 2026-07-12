13:59:59 Воскресенье, 12 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пенсионерка попалась на уловку мошенника, пообещавшего «денежную компенсацию от государства»

11:14 | 12.07.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 12 июля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1945 года рождения лишилась 600 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который выдал себя за сотрудника районной администрации и сообщил, что собеседнице положена «денежная компенсация от государства».

В Пензе пенсионерка попалась на уловку мошенника, пообещавшего «денежную компенсацию от государства». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, пенсионерка, поверив злоумышленнику, продиктовала номер СНИЛС.

«После этого женщине поступил еще один звонок — от «сотрудника силового ведомства», который рассказал, что ее персональными данными завладели мошенники и с ее банковского счета происходят незаконные списания в поддержку экстремистских организаций. Звонивший пояснил потерпевшей, что ей необходимо «задекларировать» денежные средства в целях безопасности и передать курьеру. Через несколько дней гражданка сняла все свои сбережения в сумме 600 тыс. рублей и передала неизвестному около своего дома», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Городищенском районе молодой человек стал фигурантом дела о незаконном использовании документов для регистрации в качестве ИП МТС за полгода заблокировала в Пензенской области 3 млн. мошеннических и спам-звонков
В Заречном за хулиганство будут судить мужчину, несколько раз ударившего по чужому автомобилю Обвиняемая в убийстве 4-летней племянницы жительница Пензенской области злоупотребляет спиртным
Почетный гражданин Заречного Александр Ефимов умер на 73-м году жизни Жительница Заречного подозревается в краже солнцезащитных очков стоимостью около 24 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама