В Городищенском районе молодой человек стал фигурантом дела о незаконном использовании документов для регистрации в качестве ИП Криминал

Пенза, 12 июля 2026. PenzaNews. 19-летний житель Городищенского района Пензенской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

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«Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что получил предложение о дополнительном заработке от незнакомца в мессенджере. За денежное вознаграждение в размере 56 тыс. рублей молодой человек согласился предоставить свои документы в налоговые органы [для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя], а после открыл в нескольких банках расчетные счета и передал банковские данные неизвестному», — сказано в пресс-релизе.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет.