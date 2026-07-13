Пенсионерка из Пензы после звонков мошенников передала незнакомцу 3,4 млн. рублей Криминал

Пенза, 13 июля 2026. PenzaNews. 73-летняя пенсионерка из Пензы лишилась 3,4 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил злоумышленник, который выдал себя за сотрудника Минобороны, сказал, что собеседница удостоена награды, и убедил продиктовать пришедшие на телефон коды для ее получения.

«Позднее заявительнице поступил звонок от «сотрудника силового ведомства». Звонивший пояснил, что ее личными данными завладели мошенники, а по ее банковскому счету происходят подозрительные операции. Мошенник убедил гражданку снять все свои сбережения и передать их на проверку якобы сотруднику другого силового ведомства. Испугавшись, женщина последовала указаниям злоумышленника и отдала денежные средства в общей сумме 3,4 млн. рублей незнакомцу вблизи своего дома», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что позднее женщина осознала обман и обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».