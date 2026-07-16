В Пензенской области вступил в силу приговор по делу о ДТП, в котором погибли шесть человек Криминал

Пенза, 16 июля 2026. PenzaNews. Приговор суда, в соответствии с которым житель Саратовской области 1972 года рождения получил 6,5 лет колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года за совершение ДТП, унесшем жизни шести человек, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

«Суд установил, что мужчина 1 августа 2025 года, управляя автомобилем «Chevrolet Epica», в котором находились трое пассажиров, следовал по дороге М5 «Урал» в Саратовскую область из Москвы. Развив скорость вне населенного пункта свыше 90 км/ч, он не справился с управлением и выехал на сторону проезжей части, предназначенную для встречного движения, где на территории Мокшанского района Пензенской области совершил столкновение с автомобилем «Datsun on-DO», в котором находились водитель и два пассажира», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в результате погибли пассажиры автомобиля «Chevrolet» — мужчины в возрасте 31 года, 37 лет и 41 года, возвращавшиеся с вахты, а также 49-летний водитель встречного автомобиля, его 41-летняя супруга и их 13-летний сын, ехавшие из Самарской области в Москву.

«В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью, пояснив, что момент ДТП он не помнит, так как получил тяжелую травму головы. Спустя три недели после того, как в больнице пришел в себя, от супруги узнал о случившемся», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что суд частично удовлетворил заявленные гражданские иски родственников погибших.

«Посчитав назначенное наказание слишком суровым, защитник осужденного подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», — сказано в тексте.