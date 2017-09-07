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Режиссер Андрей Соколов встретился с сельскими жителями под Пензой

13:44 | 07.09.2017 | Культура

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Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Творческая встреча известного российского режиссера, актера и продюсера Андрея Соколова с жителями села Бессоновка Пензенской области состоялась в зале «Вдохновение» в минувшую среду, 6 сентября.

Режиссер Андрей Соколов встретился с сельскими жителями под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Гость рассказал собравшимся о своем творчестве в кино, об увлечении спортом и поэзией, а также о том, что связывает его с Пензенской областью.

Андрей Соколов выразил признательность жителям региона за помощь в создании картины «Память осени», которую пришедшие посмотрели в завершение встречи.

Также артист вручил поклонникам сборник своих стихов, выпущенный в Пензе в 2017 году, отмечается на сайте администрации Бессоновского района.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», съемки художественного фильма «Память осени» режиссера Андрея Соколова проходили в Пензенской области — на территории гостиничного комплекса «Октябрьский сад», а также в селе Пыркино Бессоновского района.

В основу картины лег сценарий Александра Звягинцева по книге «Последний идол», названной критиками «Вишневым садом — 100 лет спустя». События драмы развиваются в один день, когда семье умершего госработника, отдавшего себя служению Отечеству, приходится освобождать государственную дачу, где родственники прожили всю жизнь.

В картине снялись Инна Чурикова, Евгения Симонова, Александр Лазарев, Ирина Медведева и Анастасия Марчук.

В апреле 2015 года была представлена рабочая версия трейлера к фильму «Память осени».

Предпремьерный показ картины состоялся в Пензе в сентябре 2015 года.
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