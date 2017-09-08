Бывший актер пензенского драмтеатра сыграет Льва Толстого в кино Культура

Пенза, 8 сентября 2017. PenzaNews. Бывший актер пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Евгений Харитонов утвержден на роль писателя Льва Толстого в фильме режиссера Авдотьи Смирновой «История одного назначения».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Пензенским зрителям он также известен по сценическим импровизациям «Человек случая», «Братья и Лиза» и «Перед потопом» «Театра на обочине».

В основу фильма Авдотьи Смирновой ляжет реальная история о деле рядового писаря Василия Шабунина, произошедшая с 38-летним Львом Толстым в 1866 году.

Сценарий написан в соавторстве с режиссером клипов группы «Ленинград» Анной Пармас и автором книг о Льве Толстом Павлом Басинским, сообщается на сайте «Театра на обочине».

Харитонов Евгений Анатольевич родился в городе Поронайске Сахалинской области 30 сентября 1976 года.

В 1998 году окончил сахалинское театральное училище, в 2010 — Московский государственный университет культуры и искусств.

Работал в сахалинском, астраханском и тамбовском драматических театрах.

С августа 2011 года по декабрь 2014 года служил в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.