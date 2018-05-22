В Пензе ко Всероссийскому дню библиотек подготовят программу для читателей Культура

Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники центральной городской публичной библиотеки имени В.Г. Белинского города Пензы подготовят познавательную программу для читателей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В рамках празднования Всероссийского дня библиотек 23 мая в 11.00 для юных читателей там пройдет квест «Неистовый Виссарион. Тайные дневники».

В пятницу, 25 мая, в 12.00 состоится торжественное мероприятие в стиле литературного салона XIX века, на котором традиционно будут награждены за добросовестный труд и преданность профессии лучшие представители городских библиотек.

В этот же день в профессию посвятят молодых специалистов.

Планируется, что читателям расскажут об истории дела, достижениях городских учреждений культуры и представят новые книжные экспозиции, раскрывающие редкие фонды, сообщается на портале централизованной библиотечной системы Пензы.