В Пензе открыта книжная выставка «Страницы медицинской науки прошлого» Культура

Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Издания XIX и начала XX веков составили основу книжной выставки «Страницы медицинской науки прошлого», которая начала свою работу в зале Куприна пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается на сайте учреждения культуры, представленная литература даст читателям возможность узнать, какой была медицина прошлого, как она развивалась, что интересовало врачей и обывателей.

Украшением выставки являются журналы и газеты XIX века.

Особого внимания заслуживает «Медико-физический журнал, или труды высочайше утвержденного при Московском университете Общества соревнования врачебных и физических наук» 1808 и 1821 годов издания. Это первый русский научный меджурнал, основной целью которого было распространение знаний по общей медицине и физическим наукам.

В его первом номере опубликованы статьи о кумысе, его приготовлении и употреблении при разных болезнях. Также он содержит сведения о минеральных водах, приготовлении сахара из винограда, действии сухих банок при вправлении ущемленных грыж и другие. Кроме того, приводятся данные о врачебных познаниях императора Петра I.

Помимо этого, посетители могут ознакомиться с «Медицинской беседой», «Военно-медицинским журналом», «Записками желудка, писанными им самим на пользу и поучение всем, кто ест, пьет и читает» и учебником тибетской медицины.

Отдельный раздел посвящен хирургии.

Предполагается, что данная выставка будет интересна широкому кругу лиц.