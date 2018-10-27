Пензенской библиотеке предложено присвоить имя Николая Задорнова Культура

Пенза, 27 октября 2018. PenzaNews. Имя советского писателя Николая Задорнова должно быть присвоено городской библиотеке №15 на улице Ставского, 6, в Пензе, где родился прозаик. С такой инициативой выступила директор централизованной библиотечной системы Пензы Галина Асеева.

Фото: Penzacitylib.ru

«Имя Николая Задорнова по праву входит в плеяду «золотых литературных имен» пензенского края. Его видение того, как человек взаимодействует с историческим кодом территории, на которой он живет, которую он исследует, безусловно, будет интересно современным читателям. Наша задача — раскрыть Николая Задорнова для молодежи как писателя, как человека, как личность», — сказала она в ходе пресс-конференции в литературном музее Пензы в минувшую пятницу, 26 октября.

Дочь писателя Людмила Задорнова с восторгом восприняла эту идею.

«Несмотря на то, что ни я, ни Миша [писатель и сатирик Михаил Задорнов, сын Николая Задорнова] не родились в Пензе, этот город был всегда для нас родным. Отсюда вся папина родня. Корни наши — пензенские», — пояснила она.

Как сообщается на сайте ЦБС, после пресс-конференции библиотекари договорились с Людмилой Задорновой о сотрудничестве по сохранению памяти о Николае Задорнове.

Она пообещала, что рассмотрит возможность передачи книг из личной библиотеки отца для пензенского проекта.