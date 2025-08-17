19:49:04 Воскресенье, 17 августа
Олег Денисов проверил ход благоустройства сквера «Семейный» в Пензе

10:05 | 17.08.2025 | Общество

Пенза, 17 августа 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов проверил ход благоустройства сквера «Семейный» в микрорайоне ГПЗ-24.

Фото: T.me/denisov_ov

«Подрядчик взял хороший темп. Завершил планировку и бетонные работы. Протянул электрический кабель под освещение. У входной группы строители подготовили основание под будущую лестницу. Территорию перед ней выкладывают плиткой. В самой зоне отдыха подрядная организация монтирует георешетку под гранитный отсев — интересное и экологичное решение для создания прогулочных дорожек. Обустраивает площадку под игровые элементы», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 16 августа.

Олег Денисов подчеркнул, что работы ведутся с максимальным сохранением местной экосистемы.

«На участки, где это необходимо, завезем почву, подходящую для хвойных деревьев», — отметил он.

По словам главы Пензы, прилагаются все усилия, чтобы завершить работы в установленные сроки.


